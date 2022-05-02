Российские войска завладели формой Вооруженных сил Украины, поэтому возможны провокации на блокпостах и ​​внутри свободных городов.

Об этом предупредил в Фейсюуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как он рассказал, на днях войска РФ нашли в оккупированном ими Старобельске контейнеры с формой военнослужащих ВСУ. Транспорт был маркирован как гуманитарный, также в автомобилях остались документы волонтеров.

"Все это может быть использовано россиянами для провокаций на свободных территориях. Меры безопасности на блокпостах ужесточены. У наших защитников есть данные транспорта и они готовы его встречать. Будьте осторожны и бдительны!" - призвал Гайдай.

Также, по словам чиновника, 24 апреля занимавшиеся эвакуацией из Новотошковского волонтеры, подъезжая к этому населенному пункту, подорвались на противопехотной мине. Им удалось добраться до наших военных и выбраться из опасной зоны. Автобус был поврежден, но не существенно, он остался у россиян.

А 29 апреля два автобуса - волонтерский и школьный - россияне обстреляли из гранатометов. Волонтерский автобус остался на месте происшествия, он поврежден, среди людей один погибший и один раненый, который находится у наших военных. Школьный автобус захватили россияне. Водитель оказался в плену, сообщил Гайдай.

Ранее Гайдай рассказывал, что после обстрелов в Лисичанске полностью сгорело столетнее здание гимназии.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.