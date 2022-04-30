Несмотря на то, что после обострения ситуации в Приднестровье в Молдове заявили о сближении позиций Кишинева и Тирасполя, в регионе стоит ожидать новых провокаций. Так считают в Североатлантическом альянсе - НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоане в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Джоане не видит никаких военных рисков для Молдовы в ближайшем будущем. Но видит для Украины.

"Мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью создать проблемы не столько для Молдовы, сколько для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - подчеркивает Джоане.

Ранее в Приднестровье прогремела серия взрывов, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома и "Министерства госбезопасности" региона.

Так называемый президент Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, прогремевших в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.