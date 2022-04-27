В сети появилось видео обстрела из гранатомётов здания "Министерства госбезопасности" Приднестровья, который произошел в Тирасполе 25 апреля.

На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как трое неизвестных в темной одежде достают из багажника авто гранатометы. Затем они по очереди производят из них выстрелы. При этом первый стрелок, прицеливаясь из гранатомета, опустился на колено прямо посередине проезжей части. После выстрела он заметался по дороге, очевидно, решая, куда деть отстрелянный тубус. В конце концов он бросает его на обочину дороги и быстро садится в авто.

Второй стрелок целился стоя и после выстрела сразу же выбросил тубус и заскочил в авто. Дольше всего задержался на дороге третий стрелок - он выстрелил, когда два его сообщника уже находились в салоне авто. Этот же человек оказался водителем. После выстрела он вскочил на водительское место и автомобиль скрылся, а дорогу затянуло дымом.

Следующее видео демонстрирует попадания снарядов в здание "Министерства". Самым разрушительным стал третий "прилет". Также на видео видны убегающие с места стрельбы случайные очевидцы.

Напомним, 25 апреля в столице Приднестровья, Тирасполе, неустановленные лица обстреляли здание Министерства госбезопасности. Источник в руководстве Приднестровья сообщил, что злоумышленники прибыли с территории Украины.

Также заявляется, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт, о чем говорят обстрел и теракты". Украина отреагировала на взрывы в Приднестровье ещё вчера, заявив, что это провокация российских спецслужб с целью возложить вину на Украину. В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

26 апреля в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Также в Кремле уже отреагировали на обострение в Приднестровье. Песков сказал, что в РФ "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье". Вместе с тем, заявил, что Путин пока не планирует обсуждать ситуацию с президентом Молдовы. В свою очередь в Приднестровье пока не будут обращаться к РФ за военной помощью.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.