Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" проанализировал последние события в непризнанном Приднестровье и оценил вероятность открытия там юго-западного фронта против Украины.

Денисенко убежден, что последние провокации в Приднестровье - дело рук российской ФСБ. Таким образом, по словам Денисенко, Путин пытается вынудить Приднестровье вступить в войну.

"Эти провокации явно делают не местные, а российская ФСБ. Там борются две элиты, сросшиеся между собой: руководство ПМР (Приднестровской Молдавской Республики) и ФСБ. В данном случае ФСБ провоцирует руководство ПМР, чтобы те объявили о вступлении в войну против Украины", - считает Денисенко.

Советник главы МВД оценивает как высокие шансы на открытие нового фронта против Украины из Приднестровья. В то же время Молдова боится открывать второй фронт.

Кроме того, есть множество факторов внутри ПМР, которые играют против этого сценария, главный из которых - жители Приднестровья не хотят воевать. Так что приднестровские власти, вероятно, будут придерживаться "сценария Лукашенко" и петлять, чтобы избежать открытой конфронтации.

"Сейчас 60:40 в пользу того, что Приднестровье вступит в войну и Путину удастся их поломать. Но ситуация меняется каждый день. Надо понимать, что Приднестровье - это последний резерв человеческих ресурсов для Путина без объявления мобилизации в самой РФ. Путин очень хочет привлечь их. Но на территории Приднестровья очень боятся войны. Они точно не хотят этого и будут пробовать петлять по сценарию Лукашенко. К тому же сегодня были километровые очереди на границе Приднестровья и Молдовы: все бегут от мобилизации, все боятся, что их заставят воевать", - анализирует Вадим Денисенко.

Впрочем, риск открытия юго-западного фронта против Украины все же реален. Армия ПМР, по словам Денисенко, это примерно 10-11 тысяч человек, плюс российский контингент до 3 тысяч. Реально боеспособных людей - до 8 тысяч.

Если ПМР все же поддастся на провокации и вступит в войну, в зоне риска окажутся Бессарабия и часть Буковины.

"Открытие еще одного фронта - это очень серьезно. Но очевидный плюс для нас в том, что у Приднестровья нет авиации. С другой стороны, это растягивание наших сил, создание еще одного плацдарма, где нам нужно защищаться, причем активно. Потому что, пусть у Приднестровья нет авиации, у них есть достаточно неплохое оружие, в том числе тяжелое. Точное количество этого оружия и в каком оно состоянии - неизвестно, но определенные боевые действия они в состоянии вести", - отмечает Денисенко.

Случится ли это, станет понятно в течение ближайших дней.

"Через несколько дней станет ясно, как будет развиваться ситуация. Пока что Путин явно повышает градус", - считает советник главы МВД.

Напомним, в Приднестровье 25 и 26 апреля прогремела серия взрывов.

"Президент" Приднестровья заявил, что взрывы в Тирасполе организовали "украинские боевые группы".

"Страна" подробно разбиралась в о ситуации в Приднестровье.