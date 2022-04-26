В непризнанном Приднестровье был атакован военный аэродром, расположенный недалеко от Тирасполя. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

Они утверждают, что якобы с дронов 60-мм были сброшены мины "натовского образца".

"В общем, ситуация все больше напоминает "качание" ситуации в середине февраля на Донбассе накануне начала войны", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности". В Молдове взрыв в Тирасполе назвали поводом для обострения, а в Украине обвинили ФСБ России.

Сегодня в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Также сообщалось, что еще 22 апреля российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах наступать в Украине до Приднестровья. После этого МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.