Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал запрет георгиевской ленты в Молдове, который одобрила президент страны Майя Санду.

Об этом Захарова сказала в ходе брифинга.

Захарова добавила, что "георгиевская лента продолжит оставаться объединяющим символом народов, включая молдаван, русских, белорусов, украинцев". Кроме того, сказала, что слова Санду, о том, что место георгиевской ленте "на свалке истории", оскорбляют память героев.

Захарова призвала Кишинев отказаться от такой риторики.

В свою очередь Молдова вызвала российского посла Олега Васнецова после пожеланий Санду "оказаться на свалке истории". Спикер МИД Молдовы Даниэл Воде заявил, что в ведомстве приняли к сведению заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, где присутствует "неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдовы", а исторические события "используются в пропагандистских целях".

"Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдове Олега Васнецова", - сообщил Даниэл Воде.

Напомним, 14 апреля молдавский парламент в третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, изготовление и демонстрацию символов российского вторжения в Украину - "V" и "Z". После президент Молдовы утвердила этот запрет.

Также сообщалось, что в Германии запретили советские флаги и георгиевские ленты на пророссийских акциях.