В Германии, где ранее запретили демонстрацию буквы "Z" как знак поддержки военных России, начали свою декоммунизацию.

В Нижней Саксонии (Германия) ужесточили правила проведения пророссийских акций: теперь на них будут запрещены флаги СССР и георгиевские ленты.

Соответствующий указ подписал региональный министр внутренних дел Борис Писториус, сообщает Deutsche Welle.

"Эти символы следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства", – заявили в региональном МВД в Ганновере.

Ранее мы писали, что в Раде предложили сажать на пять лет за использование символов российской армии "Z", "V" и "O".

Также "Страна" сообщала, что Сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.