Анализируем, что произошло на 43-й день войны с Россией.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе. Украинские власти сегодня заявили, что оно будет сравнимо с битвами времен Второй Мировой.

Из региона уже массово уезжают люди.

И, судя по всему, затишье пока будет и на переговорном треке. Нечто конструктивное там начнется после того, как изменится ситуация на фронте. А пока обе стороны считают, что они как минимум не проигрывают и надеются повернуть военную ситуацию в свою пользу, чтоб диктовать свои условия на переговорах.

"Страна" подводит главные итоги 7 апреля.

Ситуация на фронте 7 апреля

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что Россия продолжает готовиться к наступлению на Донбассе с целью выйти на админграницы двух областей. В Луганской области враг продолжает штурмовать Попасную (город у границ с Донецкой областью, взятие которого откроет дорогу к блокированию с запада Северодонецка, Лисичанска и Рубежного).

Также была попытка прорвать украинскую оборону в Новотошковском, которое прикрывает подходы к Северодонецку с юга.

Днем спикер Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что самые ожесточенные бои сейчас - на юго-западе Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк. Противник также развивает наступление с Изюма на юг, к Краматорску и Славянску, а также от Угледара к Марьинке (то есть с юга Донецкой области).

"Это попытка окружить наши войска, но я думаю, эта попытка будет напрасной, слишком не способствующая обстановка для противника", - говорит Арестович (к этому прогнозу мы еще вернемся ниже).

Продолжается наступление россиян и "ДНР" на Мариуполь.

"Помощь жителям и войскам Мариуполя оказывается в том объёме, который возможен в сложившейся обстановке", - сказал Арестович.

Генштаб вечером добавил, что на Донбассе в ближайшее время российские войска будут пытаться прорвать оборону ВСУ в Северодонецком, Авдеевском (на север от Донецка) и Кураховском районах (западнее Донецка).

Отметим, чтоб для того, чтоб прорваться на Курахово нужно будет обойти Марьинку, в которой все еще идут бои и находятся украинские подразделения.

Не исключено, что этот маневр российские войска уже осуществляют. Сегодня Минобороны РФ сообща о блокировании Угледара и Новомихайловки (это к югу от Марьинки). Пока эта информация украинской стороной не подтверждена.

Добавим также, что сегодня резко усилился огонь на Харьковском направлении. Город снова начали активно бомбить. Генштаб сообщает, что его блокируют до пяти батальонно-тактических групп.

По данным Генштаба, продолжаются наступательные действия из Изюма в направлении Славянска и Барвенково.

То есть продолжается закручиваться напряженность на Донбассе и вокруг него. Из городов региона, подконтрольных Украине, уже идет массовая эвакуация.

Судя по карте, опубликованной британским минобороны, россияне полностью очистили Киевскую и Черниговскую области, а также почти вышли из Сумской.

В контрнаступление Украина, судя по карте, переходит лишь на одной локации - от Николаева в сторону Херсонской области. А также на севере Херсонщины, где противника оттесняют от границ Днепропетровской области.

Еще одна явная тенденция последних дней - усиление ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Активно наносятся удары по району Барвенково и Лозовой (города в Харьковской области недалеко от Донбасса), по Павлоград и по другим местам.

Судя по всему таким образом россияне пытаются затруднить переброску подкреплений на Донбасс, а также вообще затруднить железнодорожные перевозки по всей стране.

Планы по войне

Сегодня снова появилось много прогнозов, когда закончится война. И чего от нее ждать дальше.

Сегодня звучали три основных посыла.

Первый - по тому, что Россия собирается в сжатые сроки захватить весь Донбасс. Об этом сегодня заявили в Минобороны Украины.

Каких-либо деталей по этому поводу военные не приводили. Но глава МИД Кулеба, выступая перед коллегами из стран НАТО, заявил, что это будет битва уровня Второй мировой - "с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".

Также он намекнул, что все необходимое для Украины оружие Запад поставит. Хотя и дал понять, что для Украины счет идет на дни.

"Оружие любит тишину. Скажу только одно – у Украины будет чем защищаться", – заявил Кулеба.

О решающей битве за Донбасс заявлял сегодня и глава Офиса президента Андрей Ермак, который сказал, что от ее исхода будет зависеть и дальнейший ход войны.

Второй посыл - что после Донбасса противник может снова вернуться к захвату Киева, начать наступление на Одессу или же попытаться захватить вообще всю Украину.

"Ключевой целью Российской Федерации было и является захватить всю территорию Украины. Россия собиралась сделать это быстро. Но путинский блицкриг провалился. Тем не менее Россия не оставляет своих планов продолжить эту войну за всю территорию Украины", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее мнению, после Донбасса цель России - весь восток Украины.

Замглавы штаба командования Сухопутных войск Александр Грузевич считает, что после Донбасса противник будет наступать на Киевэ

"Враг будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую область. После этого следует ожидать повторного наступления на столицу. Противник не отверг этой цели. Угроза пока существует", - сказал он.

О том, что Россия может попытаться повторно вторгнуться в Киевскую область, пишет и CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

США и союзники по НАТО предполагают, что это может произойти "как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины".

Третий посыл озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, война в Украине может продлиться недели, месяцы или даже годы.

По его словам, миру стоит быть готовым к затяжному конфликту. А НАТО - следить за тем, чтобы война не затронула страны Альянса.

"Безусловно, пока продолжается война, будет и риск эскалации за пределами Украины, и именно на этом сосредотачивается НАТО - на предотвращении этой эскалации", - сказал генсек.

Но вернемся к ближайшей перспективе - к Донбассу.

Со всех сторон - и от России (которая обозначила этот регион как главную цель всей своей "спецоперации"), и от Украины, и от Запада звучат четкий прогноз, что в ближайшее время развернется решающая "битва за Донбасс" - РФ попытается захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Отметим, что для РФ это будет очевидно, очень непростой задачей. По разным оценкам, до начала боевых действий на Донбассе находилось от 40 до 70 тысяч украинских военных. Причем это были самые боеспособные части, которые находились в укрепрайонах, создаваемых последние 8 лет. После начала войны численность группы войск в ООС наверняка еще более возросла. А после высвобождения войск на киевском направлении на Донбасс, не исключено, были отправлены дополнительные подкрепления.

Точное количество войск РФ и "ЛДНР", которые могут быть задействованы на этом направлении, неизвестно.

Но, по данным Пентагона, сейчас в Украине остается примерно 80 тысяч российских войск. То есть в целом российская группировка во всей Украине (а не только на Донбассе) примерно сопоставима с численностью украинских войск в зоне ООС.

Даже с учетом сил "ЛДНР" получается, что тотального превосходства у противника нет. А действовать ему придется в крайне тяжелых условиях, где практически каждый населенный пункт хорошо укреплен и представляет собой "маленький Мариуполь" (бои за который идут до сих пор). И плюс к тому, если российские войска попытаешься окружить группировку украинских войск на Донбассе с запада, то остается угроза флангового удара украинской армии со стороны Днепропетровской области.

Вероятно именно поэтому представители украинской власти (например, Арестович) так уверенно говорят по поводу предстоящих боев.

Но вопрос - каким образом будут действовать в таких условиях россияне? Попытаются ли подтянуть максимальное количество дополнительных сил, чтоб прорвать украинскую оборону и выполнить задуманное? Ограничатся ли локальными ударами (например, по окружению украинских сил в Авдеевке, Марьинке около Донецка, в Торецке и Нью-Йорке под Горловкой и в Северодорецке-Лисичанске-Рубежном), отказавшись от планов взять в кольцо всю зону ООС? Либо же вообще нанесут удар в каком-то другом месте (например, по Харькову или в направлении Николаева, Одессы и Приднестровья)?

Увидим в ближайшее время.

Переговоры с Россией. Новые проблемы

Тем временем, похоже, нарастают проблемы с украино-российскими переговорами.

Глава МИД РФ сегодня заявил, что Украина вчера представила новый проект соглашения с Россией. И в нем "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле".

"Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Этот замысел неприемлем. Кроме того, в новом украинском варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь", - заявил Сергей Лавров.

Также он посетовал на то, что в ответ на "жест доброй воли" в виде отвода российских войск от Киева, была "устроена провокация в Буче".

Правда, при этом сказал, что переговоры будут продолжены и заявил, что "Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий".

Позже на эти слова ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что украинская делегация в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова и не получала претензий от представителей российской делегации под руководством Мединского.

Также Подоляк заявил, что Киев работает в рамках предложенной в Стамбуле формулы:

"Поэтому сложно понять, что именно он (Лавров, - Ред.) имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - заявил он.

Появление же подобных заявлений Лаврова Подоляк связал с нарастающим скандалом вокруг Бучи.

Он заявил, что Москве видят "стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способов ведения войны РФ и их склонность к отказу от правил и обычаев ведения войны". И поэтому, по его мнению, со стороны РФ и появляются такие заявления.

Но, как видим, прямо на Банковой не опровергли информации Лаврова о том, что подавали обновленный проект.

Далее заявления о переговорах поступили со стороны Турции. Представитель президента Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Это в общем и целом совпадает и с другими прогнозами.

Причин пять:

- отсутствие консенсуса России и Украины по основным пунктам переговоров,

- отсутствие чёткого понимания кто и какие гарантии безопасности может предоставить Украине (это ключевой пункт возможных договорённостей - в обмен на нейтральный статус, который требует Россия),

- сильно негативное влияние массовых убийств в Буче на возможность о чем-либо вообще договариваться Украине с Россией,

- увеличение санкционного давления на Россию, а также готовность Запада увеличивать поставки оружия Украине. Плюс поток заявления в последние дни из США и НАТО, что Украина может победить Россию. Все это побуждает Киев занимать более жесткую позицию на переговорах (по логике - зачем сейчас идти на компромиссы, если есть перспектива победы),

- в целом: ни одна из сторон не считает, что она движется к поражению (или, как минимум, к тупику) в войне, а потому никто и не идёт на серьёзные уступки. Поэтому дальнейший ход переговоров зависит от того, как развернутся в ближайшие недели боевые действия на фронте, где Россия сейчас попытается активизировать наступательные операции на Донбассе и, возможно, на юге и вокруг Харькова. Чем это все закончится и определит дальнейшую ситуацию на переговорах.

Гуманитарная ситуация

В Киеве начали ходить первые с начала войны маршрутки. Перевозки возобновили пока 11 маршрутов: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

Это маршруты, которые соединяют Почайну, Троещину, Позняки, Кадетский Гай, Подол и другие районы с жд вокзалом и центром Киева.

Также возобновляет работу сервис проката самокатов Bolt. Самокат можно взять в аренду пока только в центре. Ранее в столице возобновил работу сервис по прокату велосипедов Bikenow.

В Киевской области на освобожденных территориях ввели комендантский час на 7 дней - до утра 14 апреля. Такое решение вызвано необходимостью разминирования территорий, а также, чтобы предотвратить случаи мародерства.

Также сейчас проходит усиленная проверка всех автомобилей, которые выезжают из этих населенных пунктов, чтобы выявлять случаи мародерства.

В Бородянке Киевской области вчера начали разбирать завалы домов, которые подверглись авиаобстрелам. Это около 10 разрушенных домов, под руинами которых остались люди. Об этом сообщил советник главы МВД Антона Геращенко.

По его словам, на сегодня уже разобрано одно пятиэтажное здание до третьего этажа. Были найдены тела четырех погибших.

При этом количество погибших может быть намного больше, поскольку пропавшими без вести в настоящее время считаются около 200 жителей Бородянки.

Видео разбора завалов в Бородянке.

Также в Бородянке, как и в других населенных пунктах, откуда отошли военные РФ, разминируют территорию.

В Луганской области глава областной военной администрации Сергей Гайдай попросил жителей не тянуть с эвакуацией, поскольку ЖД-колея вчера была обстреляна и повреждена колея. Ее отремонтировали, но смогут ли ее отремонтировать завтра-послезавтра - никто не знает.

Жители подконтрольной Украине части Донецкой области, массово покидают свои города. На видео - люди на вокзале в Краматорске.

Тем временем во Львове, куда уехали около 600 тысяч человек с начала войны, начали обустраивать модульные дома по проекту ООН для беженцев из горячих точек.

Это меблированное жилье площадью 15 кв. метров, где могут жить до четырех человек. В целом жилье предназначено для 500-1000 человек.

Проживание в городке будет бесплатным. На его территории будет от 100 до 250 домиков с прачечной, медицинским кабинетом, складом гуманитарной помощи и Wi-Fi.

Модульные домики для переселенцев