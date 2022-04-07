В Киевской области для предотвращения случаев мародерства усилили проверку автотранспорта. На освобожденных территориях региона введен комендантский час на 7 дней.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Денисенко объяснил решение о комендантском часе необходимостью разминирования территорий, а также стремлением предотвратить случаи мародерства. При этом он добавил, что правоохранители работают вместе с представителями теробороны и местными жителями, чтобы предотвратить такие случаи.

"Сейчас проходит усиленная проверка всех автомобилей, которые выезжают из этих населенных пунктов, чтобы выявлять случаи мародерства", - сказал Денисенко.

На уточняющий вопрос, были ли выявлены автомобили мародёров с похищенными вещами, Денисенко ответил положительно.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.