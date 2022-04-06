На территории Гостомельского поселкового совета Киевской области вводится комендантский час, который будет длиться целую неделю - с 6 утра 7 апреля до 6 утра 14 апреля.

Как заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, такие ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

В течении недели категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.

Скриншот: Telegram/Олександр Павлюк / Київська обласна військова адміністрація

Ранее мы писали, что на въезде в Киев образовались пробки из желающих вернуться в город после того, как российские оккупанты отступили от столицы. При этом киевляне едут домой вопреки призыву мэра Виталия Кличко не делать этого хотя бы до 10 апреля ради своей безопасности.

Также "Страна" публиковала снимки того, как выглядит разрушенная Бородянка.