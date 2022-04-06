Ефросинина рассказала, как Лобода перевела 1,5 миллиона в фонд пострадавшим от войны
Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью "Радио НВ" рассказала, как относится к украинским артистам Ивану Дорну и Loboda, которые осудили российскую агрессию, но до войны строили карьеру в стране-агрессоре.
"В концепции моей жизни есть правило не обсуждать никого, тем более публично, но если речь идет о моей позиции. До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду", – сказала ведущая.
Ефросинина добавила, что все изменилось 24 февраля.
"Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов, и тех, которые ничего не делают или замалчивают. Это одно и то же, – сказал она. – Есть люди, которые сказали "нет войне, миру – мир" и поставили черный квадратик. А есть Ваня, который, кажется, на второй день разорвал все контракты и связи с русским рынком. Света Лобода на третий день войны перевела лично в мой фонд сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы вообще смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей"– подчеркнула она.
Как ранее стало известно, LOBODA перечислила в фонд "Маша" (сейчас занимается вопросами гуманитарной помощи пострадавшим от войны - Ред.) Маши Ефросининой 1,5 миллиона гривен.
Сегодня певица продолжает активно вести волонтёрскую деятельность, откликаясь на запросы центров для беженцев в странах Европы, а так же на потребности возникающие в городах, которые больше всего сегодня пострадали от военных действий на территории Украины.
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