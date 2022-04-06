Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью "Радио НВ" рассказала, как относится к украинским артистам Ивану Дорну и Loboda, которые осудили российскую агрессию, но до войны строили карьеру в стране-агрессоре.

"В концепции моей жизни есть правило не обсуждать никого, тем более публично, но если речь идет о моей позиции. До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду", – сказала ведущая.

Ефросинина добавила, что все изменилось 24 февраля.

"Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов, и тех, которые ничего не делают или замалчивают. Это одно и то же, – сказал она. – Есть люди, которые сказали "нет войне, миру – мир" и поставили черный квадратик. А есть Ваня, который, кажется, на второй день разорвал все контракты и связи с русским рынком. Света Лобода на третий день войны перевела лично в мой фонд сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы вообще смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей"– подчеркнула она.

Как ранее стало известно, LOBODA перечислила в фонд "Маша" (сейчас занимается вопросами гуманитарной помощи пострадавшим от войны - Ред.) Маши Ефросининой 1,5 миллиона гривен.

Сегодня певица продолжает активно вести волонтёрскую деятельность, откликаясь на запросы центров для беженцев в странах Европы, а так же на потребности возникающие в городах, которые больше всего сегодня пострадали от военных действий на территории Украины.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая до начала полномасштабного вторжения жила в России, опубликовала новое видео в своем Instagram против войны в Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.