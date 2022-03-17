Певица Светлана Лобода опровергла слухи о том, что она якобы отказалась от украинского гражданства.

"У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское", - написала она в Instagram.

Певица добавила, что "каждый выбирает свой путь, одни сеют травлю и агрессию, а другие стремятся быть полезными и нужными".

Лобода сказала, что выбирает второй путь.

Ранее "Страна" сообщала, что с российской "Яндекс.Музыки" исчезли песни украинских исполнителей, выступивших против войны.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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