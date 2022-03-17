Арнольд Шварцнеггер вспомнил о герое своего времени, советском чемпионе Юрии Власове, который в 1961 году стал первым человеком в мире, поднявшим над головой 200 килограммов.

Тогда Шварцнеггеру удалось встретиться с ним и тот пожал ему руку. Шварцнеггер повесил портрет Власова над кроватью, а его отец потребовал, чтобы тот его убрал.

Отец Шварцнеггера не любил русских, он был ранен под Ленинградом, когда служил в нацистской армии.

Но Шварцнеггер не убрал портрет, а напротив, укрепил отношения с Россией. В одной из поездок ему удалось встретиться снова с Власовым.

Шварцнеггер обратился к русским, как к своим друзьям. Призвал их остановить войну.

"Мир увидел вашу смелость", - обратился он к выступающим с антивоенными протестами россиянам. "Вы - мои герои. У вас сила Юрия Петровича Власова, у вас - настоящее сердце России"

Отметим, что Юрий Власов - советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, уроженец Макеевки, Донецкой области.

Напомним, что у Шварцнеггера был еще один кумир из Украины - тяжелоатлет и легенда спорта Леонид Жаботинский, в юности Шварцнеггер мечтал о его автографе, а в 2004 году он пригласил проживавшего в Запорожье Жаботинского в гости в Калифорнию.

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