Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал население к "рельсовой войне" в тылу российских войск.

Проще говоря, он предлагает партизанить и подрывать составы, по которым россияне сейчас подбрасывают подкрепление.

"Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. В первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Купянск, Гомель - Киев (общее направление) и других, которые обнаружите", - сказал он.

При этом советник главы ОП предупреждает, что российские войска охраняют железные дороги, а потому Арестович предлагает потенциальным партизанам взвесить свои силы и возможности перед тем как идти на дело.

Напомним, ранее Арестович записал новое видеообращение о ситуации на фронте 17 марта.

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