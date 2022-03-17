Российские войска ударили из "Градов" по селу Марьянскому в Днепропетровской области. Попали в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища и водохранилище "Южное" Кривого Рога.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

"Вечером враг нанес удар из "Градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в водохранилище "Южное Кривой Рог", - написал Вилкул.

Марьянское - это село к юго-востоку от Кривого Рога, близ границы с Херсонской областью.

О том, зачем российские войска пытаются вести наступление на Кривой Рог, "Страна" ранее уже писала.

Напомним, ранее Глава штаба обороны Днепра заявил, что войска РФ накапливаются на трех направлениях.

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Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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