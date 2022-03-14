Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в Кривом Роге и Днепропетровской области.

По его словам, три дня идут бои на границе Херсонской и Днепропетровской области.

"Сейчас идет оборона Кривого Рога и Днепропетровской области на дальних подступах. Враг лезет со стороны Херсонской области, там они выходят из Крыма. Мы знаем силы противника, где находятся его базы и готовимся. Отмечу, что враг терпит огромные потери. Мы за Украину и за Кривой Рог готовы воевать до последнего", — сообщил Вилкул.

Он добавил, что вся инфраструктура города работает исправно.

"Мы готовы. Созданы необходимые запасы продуктов питания. Я не обещаю, что при любом сценарии в магазине будет пять видов йогурта, но по всем основным продуктам и медикаментам сделали соответствующие запасы", — отметил он.

По словам Вилкула, из его команды город не покинул ни один человек.

"Также не выехал никто из районной и городской власти. Все руководители на месте. Вместе с тем, хотел бы поблагодарить хорошую работу железной дороги. Каждый день три эвакуационных поезда: два на западную Украину и один в Польшу. Через нас выезжает поток беженцев из Харьковской и Донецкой области. На вокзале все организовано. В конце дня на вокзале никого нет, все уехали. Из Кривого Рога мы эвакуировали детей-сирот, детей из многодетных семей и детей с особыми потребностями. В основном уезжают женщины с детьми", — сказал Александр Вилкул.

Отметим, что в Кривом Роге, где ранее враг нанес ракетный удар по аэропорту, находятся одни из крупнейших в мире месторождений железной руды. Овладение ими может быть одной из целей России.

Кроме того, мы также писали, что по данным сводки ВСУ 13 марта, российские оккупанты сосредоточили основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на попытках захватить Николаев.

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