Генеральный штаб озвучил потери российских войск с момента вторжения в нашу страну. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Личного состава – более 12 000 человек

Боевые бронированные машины – 1205 ед.

Артиллерийские системы – 1135 ед.

Средства ПВО – 33 ед.

Самолеты – 58 ед.

Вертолеты – 83 ед.

Автомобильная техника – 585 ед.

Корабли – 3 ед.

Топливных цистерн – 60

БПЛА – 7.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно