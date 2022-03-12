Генштаб ВСУ озвучил потери России в ходе войны в Украине
Генеральный штаб озвучил потери российских войск с момента вторжения в нашу страну. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
- Личного состава – более 12 000 человек
- Боевые бронированные машины – 1205 ед.
- Артиллерийские системы – 1135 ед.
- Средства ПВО – 33 ед.
- Самолеты – 58 ед.
- Вертолеты – 83 ед.
- Автомобильная техника – 585 ед.
- Корабли – 3 ед.
- Топливных цистерн – 60
- БПЛА – 7.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.
Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.
Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно