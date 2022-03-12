За 16 дней войны в Украине погибли 79 детей, более 100 - ранены - Офис генпрокурора
С момента вторжения России на территорию Украины погибли 79 детей. Еще почти 100 получили ранения, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия", - говорится в сообщении.
В то же время прокуроры уточнили, что за время боевых действий были разрушены более 280 учебных заведений. Из них полностью уничтожены 9.
"В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской - 28, в Киеве - 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. В среднем за время войны оккупантами ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений", - добавили в прокуроры.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.
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Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
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