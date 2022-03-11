Госдепартамент США заявил, что Штаты будут считать новой эскалацией участие в войне в Украине выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы были и будем оставаться верными и едиными с Украиной. Никакого облегчения от санкций или других издержек, которые мы имеем и будем продолжать налагать на Россию, не будет до тех пор, пока Путин не изменит курс и не смягчит свою жестокую агрессию", - комментируют ситуацию в Госдепартаменте.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин разрешил "добровольцам" с Ближнего Востока воевать в Украине на стороне РФ. В частности, с Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на "добровольное участие" в "спецоперации в Украине".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".