США откажутся от русской водки, икры и бриллиантов на время войны в Украине
Американские СМИ пишут, что США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов. Речь идет о русской водке и икре. Об этом сообщает Тhe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Эту же информацию подтвердили телеканалы CNBC и NBC.
Позже Байден официально подтвердил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.
Ранее американские СМИ писали, что запретят импорт водки и икры из России.
Напомним, Байден связал рекордную инфляцию в США с санкциями против России.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.
Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.
Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.
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