Президент США Джо Байден связал рекордную годовую инфляцию в введенными против России санкциями. Годовая инфляция в США по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% в январе, обновив максимум 1982 года.

"В то же время сегодняшний отчет об инфляции является напоминанием о том, что бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают ощущать последствия Путинского повышения цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на газ и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина. Как я уже говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ войну Путина, но американцы могут знать это: издержки, которые мы налагаем на Путина и его приспешников, гораздо более разрушительны, чем те издержки, с которыми мы сталкиваемся", - сказано в заявлении Байдена.

Байден заявил, что издержи внутри страны связаны с санкциями против РФ, но подчеркнул, что Россия платит цену выше.

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