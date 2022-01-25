В случае военного конфликта России и Украины мир столкнется с серьезными экономическими последствиями: ростом стоимости энергоносителей и высоким уровнем инфляции.

Такой прогноз дала 25 января в эфире Bloomberg TV первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков", - заявила Гопинат.

Ранее другие эксперты уже давали оценки, что в случае полномасштабной войны в Украине цены на энергоносители в Европе резко взлетят и там возникнет колоссальный дефицит топлива. Например, европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что стоимость газа может повыситься из-за сложной геополитической ситуации.

Между тем власти Украины не верят в военное противостояние с Россией. Владимир Зеленский 25 января опубликовал новое видео, в котором повторил то же, что уже не раз говорил и в предыдущие дни: все под контролем, паники не нужно, войны не будет, а эвакуация из Киева посольств некоторых стран - это геополитические игры.