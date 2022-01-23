Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что стоимость газа может повыситься из-за сложной геополитической ситуации. Об этом чиновница заявила во время неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС, передает пресс-служба организации.

По словам Симсон, в ближайшее время Европа столкнется с "необычно высокими ценами на энергоносители", и эта тенденция будет усугубляться геополитической ситуацией

Симсон заявила, что последние несколько месяцев наблюдался рост цен на газ, а "чистые" источники энергии могут позволить снизить стоимость.

"Мы также сосредоточились на безопасности поставок. Уровни газа на хранении в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создает неопределенность на рынках и что потоки газа из России значительно сократились в последние месяцы", - сказала она.

В то же время Симсон добавила, что европейская газовая инфраструктура хорошо и надежно диверсифицирована, а протоколы на случай возникновения ЧС содержат четкий порядок действий.

"Но нам нужно сохранять крайнюю бдительность, повышать нашу готовность к рискам и укреплять солидарность между государствами-членами ЕС. Комиссия проводит более глубокий анализ различных сценариев, чтобы убедиться, что существующие национальные планы соответствуют цели, в частности, с учетом последних событий и уровней газа в хранилищах", — добавила она.

Напомним, по данным СМИ, Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ вместо газа на солому и мусор.