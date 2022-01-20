Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко опубликовал пустые полки в супермаркете "Новус" в Киеве и предположил, что призывы Зеленского не паниковать никого не успокоили.

Журналисты "Страны" прошлись вечером по киевским супермаркетам и посмотрели - действительно ли народ сметает с полок муку, сахар и гречку.

Диспозиция в целом такова - в большинстве супермаркетов все есть и все спокойно.

Исключение - "Новус". Сразу в нескольких магазинов этой сети в Киеве стоят пустые полки с сахаром и гречкой.

Впрочем, по словам продавцов магазина, частичное отсутствие сахара и гречки связано не с возросшим ажиотажем, а с перебоями в поставках этих товаров. Обещали уже завтра полки заполнить.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, в котором назвал "вторжение России" слухами и прозрачно намекнул, что слухи эти раздувают западные партнеры. Далее он призвал не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов.

"Страна" побывала в "Новусе"

"Страна" сообщала, что во время заседания Кабинета министров Украины было принято решение ввести временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставить возможность его производителям покупать газ по льготным ценам.

Также мы писали, что 12 января Кабмин Украины ввел государственное регулирование цен на социально важные продукты. Предельный уровень надбавки на эти товары не должен превышать 10% во время действия карантина. В перечень продуктов, на которые распространяется госрегулирование цены, входят: гречка, мука, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, курятина, яйца и молоко.