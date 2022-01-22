Бывший главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер, который со скандалом покинул государственное предприятие в конце сентября, занял кресло директора в бельгийской компании. Последняя занимается возобновляемыми источниками энергии.

Об этом стало известно из профиля Отто Ватерландер в linkedin.

Компания, куда трудоустроился голландец, называется TES-H2. Согласно описанию в соцсети, фирма работает с разнообразными энергетическими продуктами, включая зеленый водород, зеленый газ, зеленую энергию и выбросы CO2.

"Основной целью TES является удовлетворение мировых потребностей в области энергетического перехода", - гласит текст описания компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что Отто Ватерландер назвал себестоимость добычи газа в Украине - всего лишь гривня за кубометр. При том, что потребителям его продают по семь гривен. Иностранец также добавил, что "Нафтогаз" зарабатывает шесть гривен на одном кубометре, и из этого платит ренту, осуществляет инвестиции и вносит дивиденды правительству как акционеру. Однако в НАК его информацию поспешили опровергнуть.

Мы также раскрывали, сколько зарабатывал Отто Ватерландер в "Нафтогазе".