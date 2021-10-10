Директор по юридическим вопросам в НАК Нафтогаз Ярослав Теклюк, который отвечал за общее юридическое обеспечение, взаимодействие с органами власти и защиту интересов компании в судах и других учреждениях, закончил работу в компании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поблагодарив компанию за опыт.

"Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед", - написал он. И персонально поблагодарил высшее руководство "Нафтогаза".

При этом юрист ни словом не коснулся причин своего ухода из компании. Так что пока неизвестно, покидает ли Теклюк компанию по принуждению или его увольнение - это его собственное решение.

Как сообщала "Страна", на днях Кабмин уволил тех членов набсовета "Нафтогаза", которые не ушли сами, и взял на себя функции наблюдательного совета госкомпании.

Напомним, из НАКа со скандалом ушел также главный исполнительный директор Отто Ватерландер, напоследок раскрыв секрет "Нафтогаза" о семикратном наваре на газе отечественной добычи. По его словам, стоит такой газ гривну за куб, а людям его продают дороже 7 гривен. Впрочем, в самом НАКе эту информацию тут же опровергли, хотя свою цифру себестоимости так и не назвали.