Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, обновив максимум за 40 лет. После публикации этих данных американский рынок ушел в минус, а доходность 10-летних казначейских облигаций на короткое время превысила 2% впервые за 2,5 года.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства труда.

В прошлый раз рост цен достигал рекордного уровня с 1982 года в декабре прошлого года, когда инфляция в США составила 7%.

Значительное влияние на показатель инфляции оказал рост цен на автомобили, мебель и бытовую технику, а также на другие товары длительного пользования.

По данным издания, ускорение инфляции вызвано дисбалансом спроса и предложения на фоне пандемии. Большинство экономистов ожидают, что рост цен ослабнет по мере адаптации бизнеса и нормализации спроса. При этом неясно, когда проблемы с поставками ослабнут достаточно для того, чтобы снизилось давление на цены.

Кроме того, издание информирует об устойчивом удорожании мяса, яиц и цитрусовых, а также признаках ослабления роста цен на энергоносители. При этом резкий рост стоимости нефти будет способствовать повышенным ценам на бензин.

"Повышение ставок никак не поможет устранить напряженность в цепочке поставок и нехватку работников, но может поспособствовать некоторому ослаблению экономики и позволить спросу и предложению начать устанавливать баланс за счет более слабого роста", - считает главный международный экономист ING Джеймс Найтли.

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