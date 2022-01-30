Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на нехватку типографических материалов для продолжения печати его книги и обвинил администрацию Байдена в инфляции и товарном дефиците.

Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе в воскресенье, 30 января.

При этом вину за экономические неурядицы - от рекордной инфляции до хронических товарных дефицитов - он возложил на нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена.

"Вы можете поверить, что происходит? Ничего невозможно достать. Полки пусты. Я подготовил книгу, а они ее больше не могут печатать. Не могут достать бумагу, клей, чернила. Иди и купите ее. Вам понравится", - сказал Трамп.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп пообещал помиловать участников прошлогоднего штурма Капитолия, если примет участие в ближайших президентских выборах и победит на них.

Также "Страна" сообщала, что бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что причиной кризисной ситуации вокруг Украины стала надежда европейских стран на безвозмездную помощь от США.

Кроме того, мы информировали, что Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем".