Аналитики компании JP Morgan спрогнозировали, чем обернется для мировой экономики полномасштабная война России и Украины. По мнению экспертов, конфликт скажется на стоимости зерновых и энергоносителей, суверенных долларовых облигациях, активов-убежищах и фондовых рынках.

Прогноз приводит агентство Reuters.

Безопасные активы-убежища

Крупные потрясения обычно приводят к тому, что инвесторы спешат вернуться к облигациям, которые обычно считаются самыми безопасными активами. Война РФ и Украины не будет исключением и повлияет на обменный курс евро и швейцарского франка, поскольку последний рассматривается как валюта-убежище. В понедельник он уже достиг самого высокого уровня с мая 2015 года, хотя отчасти это было связано с широкомасштабной распродажей на Уолл-стрит.

Золото, также рассматриваемое как убежище во время конфликтов или экономической нестабильности, тоже подскочило в цене за последние два месяца.

Стоимость зерновых

Любое прекращение потока зерна из Черноморского региона, вероятно, окажет серьезное влияние на цены и еще больше подстегнет продовольственную инфляцию.

Четыре основных экспортера зерна - Украина, Россия, Казахстан и Румыния - отгружают его из портов на Черном море, которые могут столкнуться с перебоями в результате военных действий или санкций.

Согласно данным Международного совета по зерну, Украина станет третьим в мире экспортером кукурузы в сезоне 2021/2022 и четвертым крупнейшим экспортером пшеницы. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

В последние месяцы в Черноморском регионе возросли геополитические риски, что может повлиять на цены на пшеницу в будущем, говорят стратеги.

Перебои с природным газом и нефтью

Энергетические рынки, вероятно, пострадают, если напряженность перерастет в конфликт. Европа получает от России около 35% своего природного газа, в основном по трубопроводам, которые проходят через Беларусь и Польшу в Германию. "Северный поток - 1" идет напрямую в Германию, а другие - через Украину.

В 2020 году объемы газа из России в Европу упали после того, как карантинные ограничения подавили спрос, и в прошлом году после резкого роста потребления полностью не восстановились. Это спровоцировало рост цен до рекордно высокого уровня.

В случае вторжения России в Украину Германия заявила, что может остановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2", который мог бы увеличить импорт газа в Европу.

Рынки ожидают, что экспорт природного газа из России в Западную Европу в случае санкций значительно сократится как через Украину, так и через Беларусь, а цены на газ вернутся к уровню четвертого квартала 2021 года.

Рынки нефти также могут пострадать из-за ограничений или сбоев. Украина транспортирует российскую нефть в Словакию, Венгрию и Чехию. По данным S&P Global Platts, в 2021 году украинский транзит российской нефти в ЕС составил 11,9 млн метрических тонн по сравнению с 12,3 млн метрических тонн в 2020 году.

Напряженность может привести к существенному скачку цен на нефть. А рост цены до 150 долларов за баррель в первой половине года снизит рост мирового ВВП с 4,1% до 0,9% в годовом исчислении, инфляцию же более чем удвоит - с 3% до 7,2%.

Финансовые риски

Зарегистрированные на бирже западные компании также могут ощутить последствия войны, хотя для энергетических компаний любой удар по доходам или прибыли может быть в некоторой степени компенсирован потенциальным скачком цен на нефть.

Британская BP владеет 19,75% акций "Роснефти", а также имеет ряд совместных предприятий с крупнейшим производителем нефти в России.

Тем временем Shell владеет 27,5% акций первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", на который приходится треть всего экспорта СПГ в стране, и имеет несколько совместных предприятий с государственным энергетическим гигантом "Газпром".

Американская энергетическая компания Exxon работает через дочернюю компанию нефтегазового проекта "Сахалин-1", в котором также имеет долю индийская государственная разведочная корпорация Oil and Natural Gas Corp. Норвежская компания Equinor тоже активно работает в стране.

В финансовом секторе риск будет сосредоточен в Европе.

Австрийский Raiffeisen Bank International в прошлом году получил 39% расчетной чистой прибыли от своей российской дочерней компании, венгерский OTP и UniCredit - около 7% от своей, в то время как Societe Generale получил 6% чистой прибыли за счет розничных операций Росбанка. Голландская финансовая компания ING также присутствует в России.

Все упомянутые активы будут очень ощутимо рисковать.

Что касается кредитного риска России, французские и австрийские банки являются крупнейшими среди западных кредиторов - имеют 24,2 млрд долларов и 17,2 млрд долларов соответственно. За ними следуют кредиторы США с $16 млрд, японские с $9,6 млрд и немецкие банки с $8,8 млрд.

Другие секторы также станут подвержены негативному влиянию. 93 российских магазина немецкой компании Metro AG обеспечивают чуть менее 10% продаж и 17% основной прибыли, в то время как датская пивоваренная компания Carlsberg владеет "Балтикой", крупнейшей пивоваренной компанией в России с долей рынка почти 40%.

Валюты стран

Российские и украинские активы окажутся самыми уязвимыми для негативных последствий возможных военных действий.

Рынки с фиксированным доходом в Украине в основном находятся в ведении инвесторов из стран с формирующимся рынком, в то время как общая доля России на рынках капитала в последние годы сократилось из-за санкций и геополитической напряженности, что несколько смягчит любую угрозу "заражения" через эти каналы.

Российский рубль и украинская гривна уже пострадали в 2021 году, что сделало их валютами развивающихся рынков с наихудшими показателями.

Между тем в США ожидают российского вторжения в Украину до середины февраля.

Хотя в самой Украине в него не очень верят. Об этом не раз заявляли представители высшей власти, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба.