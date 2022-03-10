Кабмин предлагает ввести бессточные санкции против Канделаки, Киселева, Симоньян, Эрнста, Соловьева, Скабеевой и других пропагандистов из-за вторжения России в Украину.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, Кабмин одобрил акт, предложенный министерством, и внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных санкций к физическим и юридическим лицам РФ. Их согласование позволит с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции.

Среди тех, кто в списке

Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК

Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала"

Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ"

Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ

Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома News Media

Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"

Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ

Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today

Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1"

Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".

Среди юридических лиц:

"Первый канал", канал РТР, информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", телекомпания НТВ, телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", Рен ТВ), ООО НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС, ООО иви.ру, НТВ ПЛЮС.

Это не исчерпывающий перечень, отметил Ткаченко.

Напомним, что Евросоюз расширил санкционный список против России. В него вошли олигархи и 146 сенаторов РФ.

Также мы писали, что российский эмигрант-оппозиционер Евгений Чичваркин объяснил, почему санкции, которые западные страны ввели против Москвы после начала российского вторжения в Украину, не слишком болезненны для РФ и Владимира Путина.