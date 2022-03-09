В среду, 9 марта, Евросоюз обнародовал новый санкционный список. В список были включены еще 160 человек в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС на своем сайте.

В частности, в санкционный список вошли:

председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи;

председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов;

президент Marathon group (крупнейший акционер магазинов "Магнит") Александр Винокуров;

президент "Ростелекома" Михаил Осеевский;

гендиректор АО ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин;

гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев;

146 российских сенаторов.

"В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юридическим лицам", - говорится в пресс-центре.

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