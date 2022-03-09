В Украине завершился третий день войны. В течение прошедших суток российский войска снизили темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Противник планирует наладить обеспечение свох войск горючим на территории Украины.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Указано, что основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на: окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова; создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также, враг планирует создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивания горючего с территории Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что на Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

В направлении из Бабинцов враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи. В районе Бузова продвинулся в район н.п. Ясногородка.

На Северском направлении продолжаются попытки захватить Чернигов. Из района н.п. Глухов враг пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, но был остановлен

В Слобожанском направлении противник продолжает пытаться блокировать Харьков и наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре города. Продолжается бой за Изюм.

В Донецком направлении продолжается наступление в стороны Днепра и Запорожья для выхода к админграницам Луганской и Донецкой областей.

"Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сказано в сообщении.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

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