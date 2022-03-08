Генштаб ВСУ днем 8 марта опубликовал свежую сводку с фронта. По данным Вооруженных Сил Украины, сейчас противник копит силы для наступления на Фастов Киевской области. Также российские войска готовятся к переправе через Десну, чтобы наступать восточнее столицы.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также Генштаб ВСУ предупредил, что сейчас остается возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

По данным Вооруженных Сил Украины, подразделения сухопутных войск и ССО ВС РБ переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.

По информации Генштаба ВСУ, в Киевской области противник удерживает Бучу и копит силы для наступления на Фастов.

Также в Вооруженных Силах Украины информируют, что готовится переправа российских войск через реку Десну, чтобы начать наступление восточнее Киева.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска пытаются продвигаться на север Запорожской области и на границу Донецкой области.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.