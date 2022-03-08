Николаевский губернатор Виталий Ким сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в регионе получили подкрепление и готовят наступление.

Об этом он сказал в ходе видеообращения.

"...Мы получили подкрепление - зашли ребята с техникой и так далее. Мы готовим наступление...", - сказал Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве российская ракета попала в воинскую часть.

Также мы писали, что вчера украинским военнослужащим удалось отбить у россиян аэропорт в Николаеве.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.