Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что аэропорт в Николаеве отбили у россиян. Об этом он сказал в ходе видеообращения.

"Аэропорт наш. Устраиваемся там удобнее. Самолеты, правда, полететь не могут, но аэропорт наш...", - сказал Ким.

Напомним, ранее сегодня Ким заявил, что в Николаеве российские войска вошли на территорию аэропорта и заявил, что украинские военнослужащие переходят в наступление.

Также мы писали, что украинские воины накрыли огнем аэродром Чернобаевка возле Херсона, где враг разместил часть своего авиапарка.

Кроме того, сообщалось, что утром российские войска обстреляли жилые массивы Николаева из "Смерчей".

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Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

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