В воскресенье, 6 марта, губернатор Николаевской области Виталий Ким записал новое обращение, в котором успокоил жителей региона и сказал, что все в порядке. Однако подробностей не рассказал, сославшись на то, что многое не может рассказывать.

"Все в порядке, много чего не могу рассказывать, но поверьте - мы работаем и настроение улучшается с каждым днем. Оттого, что у нас появляются перспективы. А враги - нервничайте, потому что скоро мы за вам придем", - сказал Ким.

Ранее мы писали, что по словам Кима, вероятность захвата Николаева российскими войсками уменьшилась. Губернатор добавил, что с каждым днем боеспособность и сила украинской армии растет, и что военные вооружаются за счет противника.

Также сообщалось, что в Николаевской области украинские морские пехотинцы сбили 4 российских вертолета.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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