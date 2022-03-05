"Не верю, что вы хотите кровавой войны с близким вам народом". Байден обратился к россиянам
Президент США Джо Байден обратился к россиянам и заявил, что не верит в то, что жители РФ хотят воевать против Украины.
Соответсвующее обращение обнародовано в Твиттере Государственного департамента.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", - цитируют в сообщении слова президента США.
Ранее стало известно, что Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины.
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