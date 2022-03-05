Президент США Джо Байден обратился к россиянам и заявил, что не верит в то, что жители РФ хотят воевать против Украины.

Соответсвующее обращение обнародовано в Твиттере Государственного департамента.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", - цитируют в сообщении слова президента США.

Ранее стало известно, что Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.