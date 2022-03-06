Николаевский губернатор Виталий Ким записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в городе по состоянию на вечер субботы, 5 марта.

По словам Виталия Кима, вероятность захвата Николаева российскими войсками уменьшается.

Губернатор добавил, что с каждым днем боеспособность и сила украинской армии растет, и что военные вооружаются за счет противника.

Напомним, что еще несколько часов назад мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город окружают со всех сторон - со стороны Херсонской области и с Николаевского направления Кировоградской области.

Ранее мы писали, что войска РФ готовят наступление на Харьков, копят силы под Николаевом и Киевом.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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