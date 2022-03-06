Помощника нардепа из "Слуги народа" подозревают в передаче ФСБ РФ за деньги информации по обороноспособности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Фейсбук.

Согласно данным следствия, помощник нардепа с 2014 года по февраль 2022 за деньги собирал и передавал ФСБ РФ информацию об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Раде.

"Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономического и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины. За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

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