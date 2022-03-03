Харьковчане в ночь со 2 на 3 марта сообщают о пожаре в здании СБУ. Управление Службы безопасности Украины находится в центре города, на улице Мироносицкой.

Видео пожара появилось в социальных сетях.

Отметим, что ночью харьковчане сообщали о взрывах, а вчера, 2 марта, снаряд попал в один из корпусов ХНУ им. Каразина, расположенный неподалеку от здания СБУ.

Напомним, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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