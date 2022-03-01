Минобороны России призывало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

"Видимо, по ним будет нанесён удар",- комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Позже "Интерфакс" добавил, то российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда "идут информационные атаки против России".

Под удар попадут объекты СБУ и 72-го Главного центра ПСО (центр Психологических операций, относится к Минобороны) в Киеве. "Минобороны призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Справка. 72-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВМС Украины был основан в Севастополе в октябре 2004 года.

До 2014 года был частью разведки ВМС Украины.

С 2014-го располагается в Броварах в военном городке 161, ныне входит в Силы специальных операций Украины.

Численность - 146 человек.

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