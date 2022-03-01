В Херсоне начались обстрелы, появилось видео стрельбы и судя по нему, в городе начались бои. Снаряд прилетел в многоэтажный жилой дом и разорвался на верхних этажах. Видео из дома напротив записывала женщина.

Жители Херсона в шоке от увиденного и не могут комментировать происходящее без матов.

Как писала "Страна", в Херсон вслед за пехотой и разведгруппами вошла российская техника. Российские войска закрепились в северо-западной части Херсона и появились на востоке города.

Еще "ДНР" и армия России ведут наступление на Мариуполь, город хотят взять в кольцо.

Сегодня шестой день войны, а колонны техники всё ближе к Киеву. Спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники на околицах столицы.

Также мы писали, что в Белом доме считают, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

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