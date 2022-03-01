Российские войска вечером 28 февраля закрепились в северо-западной части Херсона. Утром 1 марта они появились на восточной стороне.

Об этом свидетельствуют видео, которые публикуют очевидцы в соцсетях.

Судя по видео, у них нет никакой техники. Поэтому, вероятно, речь о разведгруппе.

Несколько часов назад мэр города Игорь Колыхаев в Facebookзаявил, что на въезды в Херсон противник установил блок-посты. После этого стало известно, что захвачен аэропорт.

По данным журналистов, из пригородов Херсона идет эвакуация населения, которую проводят по договоренности местных властей с россиянами.

Из-за блокады затруднился подвоз товаров первой необходимости со складов, которые расположены за чертой города. При этом сейчас боев в городе нет.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

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