Появились подробности ситуации по Херсону. Местный губернатор заявил, что оборона прорвана и противник овладел переправой через Днепр.

Около моста действительно шли жестокие бои. Наносились удары с авиации. На видео - подбитая техника.

Но сам город под контролем украинской армии. По крайней мере по состоянию на час назад.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.