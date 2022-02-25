Российские войска прорвали оборону Херсона - оперативный штаб региона
Оборона Херсона прорвана российскими войсками.
Об этом в Фейсбуке Херсонской областной госадминистрации сообщил руководитель областного оперативного штаба - глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.
"После ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону (через Днепр - Ред.). Враг значительными силами и с большими потерями одолел оборону города", - сказано в сообщении.
Также он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике и заверил, что руководство области прикладывает максимум усилий для поддержания правопорядка и охраны жизни людей.
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