Оборона Херсона прорвана российскими войсками.

Об этом в Фейсбуке Херсонской областной госадминистрации сообщил руководитель областного оперативного штаба - глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

"После ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону (через Днепр - Ред.). Враг значительными силами и с большими потерями одолел оборону города", - сказано в сообщении.

Также он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике и заверил, что руководство области прикладывает максимум усилий для поддержания правопорядка и охраны жизни людей.





Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.