Под Гостомелем утром в пятницу, 25 февраля, продолжаются бои. Российская армия вновь атакует.

Видео публикуют в соцсетях очевидцы.

Отметим, что бои в гостомеле продолжаются с самого утра. В городе наблюдаются проблемы со связью.

Отметим, что вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил раньше всех о том, что аэропорт в Гостомеле отбит у россиян, а десант уничтожен. Правда, это было фальстартом и он удалил свой пост, чтобы потом через время его снова поставить. В итоге Арестович заявил, что Гостомель все-таки отвоевали.

А до этого Минобороны сообщали, что на аэродром в Гостомеле высадился военный десант РФ.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

"Страна" писала о том, что показал первый день войны и почему американцы прочат падение Киева за 3-4 дня.