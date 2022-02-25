Сегодня, 25 февраля, в результате удара российских войск по детскому саду в Ахтырке (Сумская область) погиб сторож.

Об этом сообщает "Украина 24".

По данным "Украина 24", из-за удара РФ по детскому саду в Ахтырке погиб сторож. Также были ранены двое детей, их оперируют.

Ранее в военном штабе Сумской областной государственной администрации сообщали, что Ахтырку обстреляли ураганам, попали в укрытие и детский садик.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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