В Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

"Сегодня многое указывает на то, что российские войска в ближайшее время предпримут масштабное наступление на Киев с целью либо взять город (или его часть) под контроль, либо его окружить. На это указывает концентрация войск РФ на подходе к Киеву. О том же говорят и украинские власти.

Сейчас россияне пытаются охватить Киев с запада (выйдя на Житомирскую трассу) и с востока (двигаясь к Броварам и Борисполю из Сумской и Черниговской областей).

Причём наступление, судя по всему, начнётся в ближайшие дни - чтоб усилить "переговорную позицию" накануне нового раунда российско-украинских переговоров, и заставить украинские власти пойти на российские условия перемирия", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что в Волновахе недавно жители объявили о гуманитарной катастрофе, а власти призвали горожан самостоятельно эвакуироваться с белыми флагами. Фактически с 27 февраля город остается без света, воды, тепла и связи с внешним миром.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала письма в Красный Крест и ООН по поводу гуманитарного кризиса в блокированной Волновахе.

Однако в Офисе президента информацию об "окружении Киева", о которой два дня назад сообщили со ссылкой на Кличко, опровергают.

"Россияне об этом могут только мечтать. Киев полностью контролируется украинскими войсками, заезды в Киев возможны. Да, в некоторых пригородах продолжается противостояние, шли тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу. Это наша столица. Это наша страна. Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниёт в полях. Мы даже не можем их сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах. Никакими фейками россияне эту реальность не перекроют", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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