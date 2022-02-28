Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала "Стране", как власти собираются решать гуманитарный кризис в Волновахе.

Напомним, жители этого города на юго-западе Донецкой области уже который день находятся в окружении российских войск и сидят без еды, воды, связи и света.

"Мы планируем добиваться гуманитарного коридора, я написала письмо в Красный Крест, в ООН. Поднимаю посольства, чтобы заставили Путина дать выйти людям и спасти раненых", - сообщила "Стране" Верещук.

Также в распоряжении "Страны" оказались официальные письма, которые Верещук отправила в ООН и Красный Крест по поводу ситуации в Волновахе.

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