Жители Волновахи Донецкой области сообщают о гуманитарной катастрофе в городе. Город без света, воды, тепла и связи с внешним миром.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщает, что работает над обеспечением "зеленого коридора" для эвакуации жителей.

Волноваха находится под сильнейшими обстрелами уже несколько дней в окружении российской армии и "ДНР".

Ранее мы писали, что губернатор Донецкой области заявил о гуманитарной катастрофе в Волновахе. По словам Кириленко, в городе огромные проблемы с питанием и водой. Также он добавил, что в Волновахе идут постоянные обстрелы.

Также сообщалось, что Волноваха окружена российскими военными, город без воды и продуктов.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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